Real-Abschlusstraining vor CL-Spiel gegen City ohne Alaba

Das Abschlusstraining von Real Madrid vor dem Semifinal-Rückspiel in der Fußball-Champions-League gegen Manchester City ist am Dienstag ohne David Alaba über die Bühne gegangen. Der ÖFB-Teamspieler laboriert weiterhin an einer Adduktorenverletzung, sein Einsatz am Mittwoch im Estadio Bernabeu gegen den englischen Meister ist damit praktisch ausgeschlossen. Näheres wird wohl Trainer Carlo Ancelotti verkünden, dessen Pressekonferenz für 13.00 Uhr angesetzt ist.

ManCity gewann das erste Duell 4:3, der Aufsteiger des Duell trifft am 28. Mai im Endspiel in Saint-Denis bei Paris auf den Sieger aus Liverpool gegen Villarreal.