Real-Coach Ancelotti gibt bei Alaba-Verletzung Entwarnung

Österreichs Fußball-Teamkapitän David Alaba hat sich am Mittwoch bei Real Madrids 2:0 gegen Las Palmas offenbar doch nicht schlimmer verletzt. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag mitteilte, werde der Wiener zwar am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Überraschungs-Spitzenreiter Girono fehlen, könnte aber schon am Dienstag in der Champions League gegen Napoli wieder zum Einsatz kommen.

BILD: SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Alaba dürfte bald wieder fit sein

Damit würde Alaba wohl auch für die EM-Qualifikationspartien am 13. Oktober in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Baku gegen Aserbaidschan zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger hatte sich gegen Las Palmas eine Verletzung im rechten Abduktormuskel zugezogen. Auch sein ÖFB-Kollege Michael Gregoritsch sollte rechtzeitig vor dem EM-Quali-Doppel fit werden. Der Stürmer vom SC Freiburg hat seine Wadenprobleme überwunden und ist eine Option für das Heimspiel am Samstag gegen Augsburg. Mainz-Profi Phillipp Mwene hingegen dürfte wegen einer Kniereizung auch gegen Leverkusen ausfallen.