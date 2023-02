Real deklassiert Liverpool bei 5:2 an Anfield Road

Real Madrid hat Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League deklassiert. 0:2 lag der Titelverteidiger am Dienstag an der Anfield Road in der Neuauflage des Finales 2022 nach einer Viertelstunde und Toren von Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) zurück, gewann aber noch 5:2 (2:2). Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Spektakel. David Alaba musste bei Real verletzt vom Feld.

Im zweiten Spiel des Abends gewann Napoli bei Eintracht Frankfurt um Trainer Oliver Glasner völlig verdient mit 2:0 (1:0). Nachdem die Süditaliener einen Elfmeter vergeben hatten, schoss sie Victor Osimhen (40.) voran. Giovanni di Lorenzo (65.) sorgte im Duell wohl ebenso für eine Vorentscheidung. Bei der Eintracht sah Stürmer Randal Kolo Muani die Rote Karte (58.). Die Rückspiele in beiden Paarungen sind am 15. März angesetzt.

In Liverpool hatten Fans der Reds die Gäste mit einem Feuerwerk in der Nacht auf den Matchtag auf die Partie eingestimmt. Real wollte auf dem Spielfeld antworten, fing sich aber nach nicht einmal vier Minuten das 0:1 ein. Salah fand Nunez mit einem gut getimten Zuspiel, der knapp nicht aus dem Abseits gestartete Uruguayer vollendete wunderbar per Ferse. Thibaut Courtois im Real-Tor sah dem Ball nur hinterher.

Alaba bekam es als linker Außenverteidiger mit Salah zu tun. Am 0:2 traf den Wiener keine Schuld. Courtois wollte einen Rückpass von Dani Carvajal verarbeiten, legte per Knie aber für den Ägypter auf. Der bugsierte das Leder ins leere Tor. Reals Fehlstart war perfekt, Liverpool sah die aufsteigende Form in der Premier League bestätigt. Der Titelverteidiger wankte aber nur kurz und fand durch Vinicius Jr. in die Partie zurück. Der Brasilianer verschaffte sich Platz und bezwang seinen Nationalteam-Kollegen Alisson mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck.

Der Schlagabtausch ging weiter. Salah und Nunez waren bei einem Getümmel im madrilenischen Strafraum dem 3:1 nahe. Der seit Jahresbeginn um seine Fitness kämpfende Alaba verletzte sich in der Aktion und musste nach 26 Minuten vom Feld. Laut ersten Angaben dürfte es sich um eine Blessur im hinteren rechten Oberschenkel handeln.

Als Zuschauer sah Alaba, wie Vinicius Jr. ein weiteres Torhüter-Geschenk annahm. Alisson schoss dem Stürmer bei einem Ausputzversuch auf den Fuß, von dort sprang der Ball ins Tor. An kapitalen Goalie-Patzern stand es damit 1:1. Tempo drosseln wollten beide Mannschaften nicht. Gegenstößen wurden mit vollem Elan lanciert. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten rettete Liverpools Andy Robertson mit der Fußspitze vor dem einschussbereiten Rodrygo.

Real, das in Liverpool das bereits 15. Pflichtspiel im Jahr 2023 bestritt, stellte seine Comeback-Fähigkeiten nach Seitenwechsel dank großer Effizienz endgültig unter Beweis. Eder Militao stahl sich bei einem Modric-Freistoß davon und vollendete per Kopf völlig alleine gelassen. Benzema ließ die mitgereisten Real-Fans endgültig frohlocken: Sein Torschuss wurde von Joe Gomez noch entscheidend abgefälscht. Der Franzose hatte noch nicht genug und legte noch mit viel Übersicht nach. Liverpool kassierte die sechste Niederlage gegen Real in den vergangenen sieben Aufeinandertreffen. Vier Gegentore hatte der Traditionsclub in einem Europacup-Heimspiel laut dem Datenanbieter Opta noch nie kassiert.

Frankfurt träumte mit seinen stimmgewaltigen Fans wieder von einer magischen Europacup-Nacht. Die in der Serie A unbeirrbar auf Meisterkurs liegenden Italiener erwiesen sich aber als Partyschreck. Napoli war über seine schnellen Angreifer immer gefährlich und bestimmte nach einer knappen halben Stunde die Partie. Hirving Lozano traf die Stange, Osimhen wurde bei der darauf folgenden Aktion von Aurelio Buta getroffen. Vom Elfmeter scheiterte Khvicha Kvaratskhelia aber an Eintrachts Kapitän Kevin Trapp (36.).

Vier Minuten später war die Frankfurter Torsperre dennoch beendet. Der starke Lozano war nach einem Fehlpass von Mario Götze auf und davon und sah Osimhen, der aus wenigen Metern vollendete. Der in den vergangenen Monaten kaum zu stoppende Nigerianer hätte keine Minute später fast nachgelegt, stand beim vermeintlichen 2:0 aber im Abseits.

Die Lage für Frankfurt wurde nicht besser. Kolo Muani stieg seinem Gegenspieler auf den Fuß und sah Rot. Mit einem Mann mehr zauberte Napoli beim 2:0. Kapitän Di Lorenzo zog nach Fersen-Vorlage von Kvaratskhelia ab.