Real gewinnt "Clasico" - 3:1-Sieg in Barcelona

Der jüngste "Clasico" zwischen den spanischen Fußball-Giganten FC Barcelona und Real Madrid ist an die Hauptstädter gegangen. Real bezwang den Erzrivalen am Samstag in Barcelona mit 3:1 und setzte sich damit zumindest vorläufig an die Tabellenspitze von La Liga. Nach der 2:3-Blamage am Mittwoch in der Champions League gegen Schachtar Donezk sollte der Sieg den "Königlichen" und Trainer Zinedine Zidane einen Moralschub geben.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Sergio Ramos und Co. entführten drei Punkte aus Katalonien