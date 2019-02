Real Madrid blamierte sich gegen Girona mit 1:2

Real Madrid hat im Titelkampf der spanischen Fußball-Liga einen großen Rückschlag hinnehmen müssen. Die "Königlichen" blamierten sich am Sonntag zu Hause gegen Abstiegskandidat Girona mit 1:2 und kassierten die erste Niederlage nach fünf Ligasiegen in Folge. Für Girona endete eine lange Durststrecke, es war es der erste Meisterschaftssieg seit dem 3:1 bei Espanyol Barcelona am 25. November 2018.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Real Madrid musste eine Niederlage einstecken