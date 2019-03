Real Madrid feierte in Liga 4:1-Sieg bei Valladolid

Real Madrid hat sich nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Frust von der Seele geschossen. Die "Königlichen" gewannen am Sonntagabend nach anfänglichen Problemen bei Real Valladolid noch klar mit 4:1. Für Real war es der erste Sieg nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, darunter am Dienstag das 1:4 gegen Ajax in der "Königsklasse".

SN/APA (AFP)/CESAR MANSO Balsam für die geplagte Real-Seele