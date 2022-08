Real Madrid gewinnt UEFA-Supercup auch dank Alaba-Tor

ÖFB-Star David Alaba hat Real Madrid mit einem Tor zum Triumph im europäischen Fußball-Supercup verholfen. Der Champions-League-Sieger aus Spanien setzte sich am Mittwochabend in Helsinki im Duell mit Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner verdient mit 2:0 (1:0) durch. Alaba stand bei einem Eckball in der 37. Minute goldrichtig, als der Wiener den Ball aus vier Metern nach Kopfball-Vorlage von Casemiro zur Führung über die Linie drückte.

SN/APA/Lehtikuva/JUSSI NUKARI Torjubel ohne Klappstuhl