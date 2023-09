Real Madrid zieht mit 3:0 an Girona vorbei

Real Madrid hat Girona mit einem 3:0-Auswärtssieg im direkten Duell überholt und sich an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga gesetzt. Die "Königlichen" liegen nach acht Runden einen Punkt vor dem FC Barcelona und zwei Punkte vor Girona. Joselu (17.) und Aurelien Tchouameni (21.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung gegen das Überraschungsteam der bisherigen Saison, Jude Bellingham erzielte den Endstand (71.).

ÖFB-Teamkapitän David Alaba fehlte mit einer Verletzung im rechten Abduktormuskel, könnte laut seinem Trainer Carlo Ancelotti aber bereits für den Champions-League-Auftritt in Neapel am Dienstag fit werden. Vor der Länderspielpause wäre der Wiener Innenverteidiger in der Liga gegen Osasuna gefragt, denn Nacho sah gegen Girona in der 94. Minute Rot.

Danach lieferte Real Sociedad eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Dienstag in Wals-Siezenheim gegen Red Bull Salzburg ab. Die Basken gewannen vor Heimpublikum das Derby gegen Athletic Bilbao durch Tore von Robin Le Normand (30.), Takefusa Kubo (48.) und Mikel Oyarzabal (66.) und schoben sich damit am Erzrivalen vorbei an die vierte Stelle.