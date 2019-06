Real Madrid holt französischen Verteidiger Mendy aus Lyon

Real Madrid rüstet weiter auf: Nach Luka Jovic (für rund 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Eden Hazard (für rund 100 Millionen von Chelsea) nahmen die "Königlichen" nun auch noch den 24-jährigen Linksverteidiger Ferland Mendy von Olympique L unter Vertrag. Der Vertrag ist bis 2025 anberaumt und laut Lyon 48 Millionen schwer. Fünf Millionen könnten später hinzukommen.

Mendy spielte vor zwei Jahren noch in Frankreichs zweiter Liga bei Le Havre, ehe er zu Olympique Lyon wechselte. Dort wurde er in der abgelaufenen Saison zum besten Linksverteidiger gewählt. Nun aber folgt ein weiterer großer Schritt für den Abwehrspieler, der am Montag beim EM-Qualifikationsspiel in Andorra zu seinem vierten Einsatz in der französischen Nationalmannschaft gekommen war. Auf der linken Abwehrseite ist jedoch die interne Konkurrenz bei Real groß. Immerhin spielt auf dieser Position der Brasilianer Marcelo.

Quelle: Apa/Ag.