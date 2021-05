Real Madrid im Liga-Schlager gegen FC Sevilla nur 2:2

Für Real Madrid hat es den zweiten Rückschlag innerhalb weniger Tage gesetzt. Nach dem Out im Champions-League-Halbfinale gegen Chelsea am Mittwoch kamen die "Königlichen" am Sonntagabend im spanischen Liga-Schlager gegen den FC Sevilla über ein am Ende sogar noch glückliches 2:2 nicht hinaus. Statt die Tabellenspitze zu erringen, schaffte die Truppe von Coach Zinedine Zidane drei Runden vor Schluss nur den Vorstoß auf Rang zwei vor dem punktgleichen FC Barcelona.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Karim Benzemas Team konnte gerade noch eine Niederlage verhindern