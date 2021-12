Real Madrid nach 2:1 in Bilbao acht Punkte vor FC Sevilla

Real Madrid hat seinen Vorsprung in der spanischen Fußball-Liga am Mittwoch weiter ausgebaut. Der Rekordmeister feierte auswärts gegen Athletic Bilbao einen 2:1-Sieg und liegt nun acht Punkte vor dem FC Sevilla. Die Andalusier haben aber eine Partie in der Hinterhand. Matchwinner für Real war Karim Benzema mit seinen frühen Toren (4., 7.), der Treffer von Oihan Sancet (10.) war für die Gastgeber zu wenig.

SN/APA/AFP/ANDER GILLENEA Benzema Matchwinner für Real in Bilbao