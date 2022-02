Real Madrid nach 3:0 über Alaves vorerst sieben Punkte voran

Real Madrid hat den Vorsprung in der spanischen Fußball-Liga zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut. Der Spitzenreiter feierte am Samstag gegen Alaves einen 3:0-Heimsieg, der Tabellenzweite FC Sevilla würde aber am Sonntag mit einem Auswärtserfolg über Espanyol Barcelona wieder auf vier Punkte an den Rekordchampion herankommen. David Alaba spielte bei den Siegern durch.

SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Alaba mit Real in der Liga weiter auf Erfolgskurs