Real Madrid nach 4:1 bei Granada LaLiga-Erster

Real Madrid hat sich an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Meisterschaft gehievt. Die "Königlichen" setzten sich am Sonntag bei Granada klar mit 4:1 durch, feierten den vierten Pflichtspielsieg in Folge und führten die Tabelle einen Punkt vor Real Sociedad an. Der Europa-League-Gegner von Sturm Graz, der ein Spiel mehr als der Rekordmeister ausgetragen hat, erreichte daheim gegen Valencia nur ein 0:0.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Vinicius Junior war einer von Reals Torschützen