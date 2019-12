Real Madrid nur 0:0 gegen Bilbao - Drittes Remis in Folge

Real Madrid wird in der spanischen Fußball-Meisterschaft immer mehr zum Unentschieden-Spezialisten. Das 0:0 gegen Athletic Bilbao am Sonntag war die dritte Punkteteilung in Folge für die "Königlichen", die damit im Titelrennen mit dem FC Barcelona im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause etwas an Boden verloren. Der Abstand der beiden Topteams beträgt nach 18 Runden zwei Punkte.

SN/apa (afp) Real gelang gegen Bilbao kein Tor