Real Madrid siegt dank Benzema gegen Celta Vigo

Zwei Elfmetertore von Karim Benzema haben Real Madrid vor dem nächsten Punktverlust in der spanischen Primera División bewahrt. Nach dem denkwürdigen 0:4-Debakel im Clasico gegen den FC Barcelona vor der Länderspielpause gewannen die Königlichen am Samstag ohne ihren coronabedingt fehlenden Chefcoach Carlo Ancelotti, aber mit David Alaba bei Celta Vigo mit 2:1 (1:0). Real führt die Tabelle souverän mit 69 Punkten an und ist weiter auf dem Weg zum Titel.

SN/APA/AFP/MIGUEL RIOPA Benzema wieder Matchwinner für Real