Real Madrid siegt dank Rodrygo-Doppelpack in Sevilla

Real Madrid hat seinen zweiten Platz in der spanischen Fußball-Liga mit einem Auswärtssieg in der 37. Runde beim FC Sevilla gefestigt. Der spanische Rekordmeister setzte sich am Samstag dank eines Doppelpacks von Stürmer Rodrygo mit 2:1 durch. Der Brasilianer war in der 29. und 69. Minute zur Stelle, während Karim Benzema wegen einer Fußverletzung fehlte. ÖFB-Teamstütze David Alaba spielte für die "Königlichen" in der Innenverteidigung durch.

Real hat vier Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Atletico, der am Sonntag gegen Real Sociedad spielt. Sevilla steht in La Liga auf dem zehnten Platz. Die Chancen, auch im nächsten Jahr in einem europäischen Wettbewerb vertreten zu sein, sind gering.