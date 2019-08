Real Madrid siegte glücklich und lobte Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg unterlag dem Champions-League-Rekordsieger im Testspiel zwar mit 0:1, zeigte vor über 30.000 Zuschauern aber einmal mehr seine internationale Reife. Lesen Sie das Match auch im SN-Liveticker nach!

Wenn eine Niederlage wie ein Sieg gefeiert wird, dann muss es schon einer außergewöhnlicher Fußballabend gewesen sein. Einer wie am Mittwoch beim Gastspiel der "Königlichen" von Real Madrid. 30.188 Zuschauer waren in die Red-Bull-Arena gekommen, um den Zauberfußball des Champions-League-Rekordsiegers zu bestaunen. Den hatte Real allerdings nur eine Halbzeit lang zu bieten, in der 100-Millionen-Euro-Mann Eden Hazard auch den einzigen Treffer dieses Testspiels erzielte. In den zweiten 45 Minuten war es viel mehr Red Bull Salzburg, das mit seiner Leistung das Publikum zum Staunen brachte.

Vom Powerfußball, der Österreichs Meister tief in der eigenen Hälfte einschnürte, den zentimetergenauen Pässen und dem einen oder anderen technischen Gusto-stückerl wie in der ersten Hälfte war bei Real Madrid plötzlich nichts mehr zu sehen. Stattdessen: Groß aufspielende Salzburger, die zur Pause bis auf Neuzugang Rasmus Kristensen, wie schon beim Test vergangene Woche gegen Chelsea (3:5), die gesamte Mannschaft auswechselten. Der vermeintlich zweite Anzug saß diesmal besser als die erste Elf. Dass es am Ende bei einem 0:1 blieb, ist dem wohl größten Manko der Bullen an diesem gelungenen Fußballabend zuzuschreiben: der Chancenauswertung.

Möglichkeiten auf einen Treffer gab es für die Bullen nämlich genügend. Die Besten der Reihe nach: Takumi Minamino setzte einen Ulmer-Querpass aus kurzer Distanz neben das Tor (27.) und war danach ebenso wie viele Bullen-Fans fassungslos. Nach dem Seitenwechsel stürmte Patson Daka allein auf Real-Torhüter Thibaut Courtois zu, verstolperte aber (59.). Zlatko Junuzovic hatte den Stürmer perfekt freigespielt und am Ende mit einem gut getretenen Freistoß selbst noch den Ausgleich auf dem Fuß (88.). Besser machte es Hazard, der in der 19. Minute - ausgehend von einem Auswurf seines Torhüters - gegen die zu hoch aufgerückte Bullen-Abwehr nach einem schönen Haken und einem Schlenzer ins lange Eck das 1:0 erzielte.

Für regelrechte Begeisterungsstürme der Zuschauer sorgten einige Sololäufe wie etwa von Patrick Farkas oder Majeed Ashimeru. Da war nichts mehr zu sehen vom Glanz der "Königlichen", die 13 Titel in der Champions League (inklusive Vorgängerbewerb), 33 spanische Meisterschaften und 19 Pokalsiege geholt haben.

Das machte selbst auf den großen Zinedine Zidane Eindruck. Der Startrainer von Real wusste um den glücklichen Sieg und lobte den Verlierer. "Ich bin nur mit unserer Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden. Salzburg hat es uns nicht einfach gemacht, vor allem nach der Pause haben sie viel Druck erzeugt und uns viel beschäftigt. Ich glaube auch, dass die Salzburger in der Champions League mithalten können, weil es in der Königsklasse keine Kleinen mehr gibt."

Auch der Torschütze musste eingestehen: "Salzburg hat es uns sehr schwer gemacht, wir haben uns nicht viele Chancen herausspielen können. Man hat schon gesehen, dass der Gegner schon im Meisterschaftsrhythmus ist und ein großartiges Team hat", sagte Hazard. Bullen-Trainer Jesse Marsch fühlte sich geschmeichelt, analysierte dann aber trocken: "Wir hatten es nach der Pause etwas einfacher, weil wir die komplette Mannschaft austauschen konnten, außerdem waren wir dann aggressiver. Aber auch die erste Hälfte war eine gute Prüfung für uns und eine wichtige Lektion für die Champions League. Gegen solche Mannschaften wie Real Madrid darf man den Ball in der Vorwärtsbewegung einfach nicht verlieren. Aber wir haben heute schon weniger Fehler gemacht als gegen Chelsea, daher bin ich stolz auf meine Spieler."

Das Match im SN-Liveticker: