Real Madrid siegte nach Rückstand in Girona

Real Madrid hat mit etwas Mühe auch das zweite Liga-Spiel der neuen Saison für sich entschieden. Der spanische Fußball-Rekordmeister drehte am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand die Partie bei Außenseiter Girona und gewann mit 4:1 (1:1). Dafür benötigten die "Königlichen" allerdings zwei Elfmeter, nachdem Borja Garcia die Katalanen in der 16. Minute überraschend in Führung gebracht hatte.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA CAPILLA Erleichterung nach mühevollem Sieg