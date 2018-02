Real Madrid und PSG siegten vor dem Champions-League-Duell

Vor dem Schlager im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch zwischen Real Madrid und Paris St. Germain haben beide Clubs siegreiche Generalproben abgeliefert. Der Rekordmeister aus Spanien gewann gegen Salzburgs Europa-League-Gegner Real Sociedad daheim 5:2, die Franzosen setzten sich bei Toulouse 1:0 durch.

Bei beiden Erfolgen trafen die unumstrittenen Superstars: Neymar in Toulouse und Cristiano Ronaldo sogar dreimal gegen die Basken. Das Achtelfinal-Rückspiel steigt am 6. März in Paris - dann scheidet entweder der Titelverteidiger Real oder das ambitionierte Paris frühzeitig aus.

Für Real ist es der einzige Weg, die national völlig verkorkste Saison zu retten. Ausgeschieden im Cup-Viertelfinale, 16 Punkte Rückstand auf Erzrivale FC Barcelona. Gegen Paris mobilisieren die Real-Profis daher schon jetzt alle Kräfte. "Wir wären nichts ohne unsere Fans", sagte Sergio Ramos. "Am Mittwoch brauchen wir ihre Hilfe, um den Druck auf den Gegner zu erhöhen."

Denn PSG ist auf Erfolgskurs, dafür hat der Club mit arabischen Besitzern und Geldgebern mächtig investiert. 222 Millionen kostete Neymar vom FC Barcelona, 180 Millionen sollen noch für den vorerst ausgeliehenen Kylian Mbappe fällig werden. Er spielte bei AS Monaco und damit jenem Club, der in der vergangenen Saison die Meister-Serie der Pariser nach vier Titeln beendet hatte. In dieser Spielzeit hat PSG die alte Hierarchie hergestellt und derzeit zwölf Punkte Vorsprung auf die Monegassen. Zudem steht die Mannschaft im Cupfinale.

