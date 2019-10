Real Madrid unterlag Mallorca mit 0:1

Real Madrid hat am Samstag eine bittere Pleite kassiert und die Tabellenführung in der heimischen Liga dadurch verloren. Der spanische Fußball-Rekordmeister aus Madrid unterlag beim Nachzügler Real Mallorca 0:1. Titelverteidiger FC Barcelona, der zuvor einen 3:0-Sieg bei Eibar gefeiert hatte, führt das Ranking nach neun Spielen nun einen Zähler vor dem Erzrivalen an.

Die Hauptstädter mussten auf der Baleareninsel schon bald einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Lago Junior (7.) für Mallorca getroffen hatte. Ein weiteres Tor des Stürmers von der Elfenbeinküste wurde wegen Abseits nicht gegeben. Auch nach der Pause brachte Real trotz Feldüberlegenheit keine wirkliche Linie ins Offensivspiel. Eine Viertelstunde vor Schluss verlor die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane auch noch Verteidiger Alvaro Odriozola wegen Gelb-Rot. Die erste Saisonniederlage war damit praktisch besiegelt. Zuletzt hatte Real Madrid vor sieben Jahren in Palma verloren. Quelle: Apa/Dpa/Ag.