Real Madrid verliert Tabellenführung an Barcelona

Durch ein 2:3 im kleinen Derby bei Rayo Vallecano hat Real Madrid die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft an den FC Barcelona verloren. Nach der ersten Saisonniederlage in der Liga liegt der Titelverteidiger nun zwei Punkte hinter den Katalanen, die bereits am Samstag Almeria 2:0 besiegten, auf Platz zwei. In dem turbulenten Spiel der 13. Runde reichten uninspirierten "Königlichen" zwei Standardtreffer und zehn Minuten Nachspielzeit nicht für Zählbares.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Reals Vinicius Junior versteht die Welt nicht mehr