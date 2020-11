Real Madrid verpasst gegen Villarreal Anschluss an Spitze

Der spanische Fußballmeister Real Madrid ist auswärts gegen Villarreal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera Division verpasst. Nach der schnellen Führung kassierten die Madrilenen am Samstag in der zweiten Hälfte das 1:1 per Elfmeter und stehen auf Platz vier drei Punkte hinter Tabellenführer Real Sociedad.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Tore gegen Real Madrid bejubelt man besonders gerne