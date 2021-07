Real präsentiert Alaba am Mittwoch - Rätselraten um Nummer

Real Madrid wird David Alaba am Mittwoch präsentieren. Der bisher einzige Neuzugang der Madrilenen in diesem Sommer wird zu Mittag (12.30 Uhr) in der Ciudad Real Madrid, dem Trainingszentrum im Vorort Valdebebas, offiziell vorgestellt. Alaba wird danach auch einen Online-Medientermin absolvieren, wie Real bekannt gab.

SN/APA/UEFA/HANDOUT Real-Zugang Alaba wird offiziell präsentiert