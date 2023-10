Real Sociedad kommt gestärkt: Das erwartet Red Bull Salzburg

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg wird gegen die Basken körperlich dagegenhalten müssen, wollen die Bullen bestehen. Warum, war im Derby gegen Bilbao zu erkennen.

Mit einem 3:0 im Derby gegen Bilbao kommt Real Sociedad San Sebastián am Montag nach Salzburg, wo es am Dienstag in der zweiten Runde der Champions League gegen Red Bull Salzburg geht. Auf welchen Gegner müssen sich die Bullen einstellen? Die SN verfolgten die Partie gegen Bilbao live im TV und sahen ein Team, das nicht zimperlich in Zweikämpfen agiert und sich auch nicht zu schade ist, viele Fouls zu begehen, um den Spielfluss des Gegners früh zu unterbinden. Salzburg muss sich auf einen harten Fight einstellen, braucht sich in spielerischer Hinsicht aber nicht zu verstecken.

Und das klare Ergebnis täuscht über den Spielverlauf. Bilbao brachte die nicht immer sattelfeste zentrale Abwehr von Sociedad immer wieder in Verlegenheit. Vor allem dann, wenn das Spiel schnell gemacht werden konnte. Wie schon in den vergangenen Wochen zeigte sich Real aber vor dem Tor effizient. Aus drei Chancen erzielte der Bullen-Gegner drei Tore. Die Truppe von Trainer Imanol Alguacil spielte im 4-1-4-1-System, oft mit drei Angreifern. Dabei stach vor allem der Japaner Takefusa Kubo heraus. Der 22-Jährige ist nicht nur der beste Torschütze der Basken, sondern auch der Antreiber über rechts.

Kaum in Erscheinung trat hingegen die Sturmspitze Umar Sadiq; der ist zwar mit 1,91 Metern ein "Riese", ihm fehlt aber die Bindung zum Spiel. Da aber Ex-Frankfurt- und Ex-Leipzig-Star André Silva sein Debüt gab, ist anzunehmen, dass der Torjäger auch gegen Salzburg beginnen könnte. Und Kapitän Mikel Oyarzabal taucht überall auf dem Platz auf. Der Topstar der Basken genießt in der Offensive viele Freiheiten.