Real Sociedad gegen Red Bull Salzburg: Viel Fußballprominenz auch abseits des Platzes

Eine wahre Expertenarmada beschäftigt sich mit dem Champions-League-Auftritt der Salzburger in San Sebastián.

Die Wahrheit liegt auf dem Platz, um es mit der Trainerlegende Otto Rehhagel zu sagen, wenn Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwochabend im neuen, hochmodernen Anoeta-Stadion bei Real Sociedad gastiert. Aber nicht nur.

Auch neben dem Platz herrscht am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Hochbetrieb. In Österreich übertragen sowohl ServusTV als auch Sky Salzburgs Auftritt in San Sebastián. Und beide scheuen dafür keine Kosten und Mühen. So hat der Pay-TV-Sender Sky eigens für dieses Match Ex-Bullen-Trainer Jesse Marsch engagiert. Der derzeit vereinslose US-Amerikaner wird das Spiel im Studio gemeinsam mit dem erprobten Sky-Experten Andreas Herzog analysieren. Dazu gibt der langjährige ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger, ein gebürtiger Salzburger, der inzwischen die Fronten gewechselt hat und zum Expertenteam von Sky gehört, sein Debüt als Co-Kommentator.

Beim Red-Bull-Sender ServusTV sind es traditionell Steffen Freund und Jan Åge Fjørtoft, die ihre - meist sehr launige - Expertise abgeben. Dazu fungiert Ex-Bulle Florian Klein als Co-Kommentator. Und natürlich darf auch der berühmteste Spanier von Red Bull Salzburg nicht fehlen, wenn Österreichs Serienmeister in Spanien Champions League spielt: Jonatan Soriano, der Rekordtorjäger der Salzburger, der inzwischen unter die Spielerberater gegangen ist, bezeichnete Real Sociedad im Vorfeld als "richtig gute Mannschaft". "Sie haben keinen richtigen Starspieler, aber genau deswegen sind sie so gefährlich, weil sie so unberechenbar sind. Vor allem die schnellen und agilen Offensivspieler können zur Gefahr werden."

In Österreich analysierte ein ehemaliger Spanien-Legionär die Ausgangslage für Red Bull Salzburg: Dietmar Kühbauer spielte von 1997 bis 2000 drei Jahre lang bei Real Sociedad und erinnerte sich im APA-Interview an schöne Fußballzeiten: "Sie sind fußballverrückt, ohne dass sie durchdrehen." Der aktuelle Erfolg seines Ex-Clubs in der Champions League überrasche ihn keineswegs, meinte Kühbauer. Salzburg prognostizierte er am Mittwoch in San Sebastián einen schweren Gang: "Salzburg braucht eine außergewöhnliche Leistung, um zu Punkten zu kommen. Die sind so gut - von hinten bis vorn."

"Don Didi", wie er nur in Österreich heißt, lobte besonders die Defensive: "Hinten arbeiten sie wie Tiere, vorn haben sie gute Qualität." Dazu würde Real Sociedad immer die Kontrolle über ein Spiel bewahren. "Sie werden nicht mit offenem Visier hineingehen. Aber wenn sie Räume haben, wird es sehr schwierig", analysierte Kühbauer. Ihre "Riesenqualität" hätten die Basken bereits Anfang Oktober beim souveränen 2:0-Sieg in Salzburg gezeigt. Im jüngsten spanischen Nationalkader stellte Real Sociedad fünf Akteure - mehr als jeder andere Club. Es handelte sich um Torhüter Alex Remiro, Verteidiger Robin Le Normand, die Mittelfeldspieler Martín Zubimendi und Mikel Merino sowie natürlich Mikel Oyarzabal.

Auch auf dem Platz gibt es also reichlich Fußballprominenz ...