Real sucht einen "harten Hund" - Conte soll Lopetegui folgen

In einer der schlimmsten Krisen der vergangenen Jahrzehnte macht sich Champions-League-Seriensieger Real Madrid auf die Suche nach einem "harten Hund". Die Trennung von Trainer Julen Lopetegui war am Montag nach dem 1:5-Debakel im 272. Clasico beim FC Barcelona nur eine Frage von Stunden. Sie sollte spätestens am Abend gemeinsam mit dem Namen des neuen Betreuers offiziell kommuniziert werden.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Der impulsive Conte gilt als Favorit für die Lopetegui-Nachfolge