Real-Trainer Ancelotti nimmt Alaba nach Niederlage in Schutz

Real Madrid hat nach der Blamage gegen Sheriff Tiraspol auch in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag kassiert. Espanyol siegte am Sonntagabend in Barcelona mit 2:1. Kritik kam nach der ersten Saisonniederlage der defensiv anfälligen Madrilenen auch an David Alaba auf. Der dieses Mal als Linksverteidiger aufgebotene ÖFB-Star war am ersten Gegentor beteiligt. Trainer Carlo Ancelotti nahm ihn aber in Schutz.

SN/APA/AFP/LLUIS GENE Ancelotti haderte in Barcelona mit Vorstellung seiner Elf