Real übernimmt mit 3:0 bei Cadiz vorerst Tabellenführung

Real Madrid hat am Mittwochabend nach einem souveränen Auftritt den Sprung an die Fußball-LaLiga-Tabellenspitze geschafft. Die "Königlichen" setzten sich im ersten Spiel nach dem Wirbel um die mittlerweile wieder gestorbene Super League bei Aufsteiger Cadiz mit 3:0 durch. Karim Benzema mit einem Doppelpack (30./Elfmeter, 40.) und Alvaro Odriozola (33.) machten schon in der ersten Hälfte alles klar. Real zog damit am punktgleichen Lokalrivalen Atletico Madrid vorbei.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Karim Benzema und Co. hatten wenig Mühe