Real und Chelsea trennen sich im ersten CL-Semifinale 1:1

Das Semifinal-Hinspiel in der Fußball-Champions-League zwischen Real Madrid und Chelsea hat am Dienstag in Madrid mit einem 1:1 geendet. Christian Pulisic schoss die Gäste in der 14. Minute in Führung, Karim Benzema sorgte in der 29. Minute für den Ausgleich. Das Retourmatch steigt am 5. Mai in London. Der Sieger trifft im Finale am 29. Mai in Istanbul auf den Sieger der zweiten Halbfinalpaarung Paris Saint-Germain gegen Manchester City, die am Mittwoch aufeinandertreffen.

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Pulisic schoss Chelsea gegen Real in Führung