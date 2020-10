Real und Inter laufen in Gruppe B Erfolgserlebnis hinterher

Die überraschendsten Ergebnisse hat in der neuen Champions-League-Saison bisher die Gruppe B geliefert. Nach zwei Runden führt Schachtar Donezk die Tabelle vor Borussia Mönchengladbach an, erst dann kommen die Fußball-Giganten Inter Mailand und Real Madrid. Die Madrilenen holten am Dienstag in Gladbach nur mit Glück ihren ersten Punkt. Bayern München beschwor nach einem 2:1-Arbeitssieg bei Lok Moskau die Moral der Truppe. Und Liverpool gehen langsam die Verteidiger aus.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Madrid kam mit Glück zu einem Remis in Gladbach