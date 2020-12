Real und Inter müssen zittern, Mönchengladbach hadert

Spannung pur herrscht vor dem letzten Champions-League-Spieltag in der Gruppe B. Dort tummeln sich der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid, Italiens Topclub Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach und Schachtar Donezk. Ale vier aus dem Quartett haben noch Chancen auf den Aufstieg, womit am nächsten Mittwoch gleich zwei Finali anstehen. Die englischen Spitzenteams Liverpool und Manchester City dürfen hingegen nach dem fixierten Aufstieg etwas durchschnaufen.

"Wir sind voll dabei und fahren sogar als Tabellenführer nach Madrid", sagte Rose nach dem unglücklichen 2:3 gegen Inter am Dienstag. Der Ex-Salzburg-Coach wirkte dabei wie ein trotziger Bub, der seine tiefe Enttäuschung über die erste Champions-League-Niederlage in dieser Saison zu überspielen versucht. "Jeder auf diesem Planeten kennt Real Madrid und weiß, was die für eine Qualität haben. Trotzdem wollen wir weiterkommen."

Ein Punkt würde dafür bereits reichen, denn Gladbach führt mit acht Zählern die Tabelle an. Dahinter folgen Donezk (7) nach einem weiteren 2:0-Sieg über Real Madrid, die punktegleichen "Königlichen" (7) und an letzter Stelle Inter Mailand (5), das nächste Woche gegen Donezk den Gastgeber gibt. Zwar könnte auch Real unter Umständen mit einem Unentschieden den Aufstieg fixieren, doch auf der sicheren Seite ist man nur mit einem Sieg. Inter helfen sowieso nur drei Punkte.

Zwei Treffer von Romelu Lukaku in der zweiten Hälfte im Borussia-Park ließen Gladbach mit Rechtsverteidiger Stefan Lainer am fünften Spieltag leer ausgehen. Aus Sicht der Deutschen entscheidenden Anteil daran hatte aber das Schiedsrichterteam um den Niederländer Danny Makkelie, das den dritten Treffer durch Alassane Plea in der 83. Minute nicht anerkannte.

Breel Embolo stand bei Pleas Schuss unmittelbar vor Inters Torhüter Samir Handanovic ganz knapp im Abseits und soll den Keeper dabei behindert haben, was knifflig zu entscheiden war. "Er behindert ihn nicht", schimpfte Rose lang nach dem Spiel noch, als hätte dieser Ausgleich Gladbachs Weiterkommen bereits gesichert. Doch ein Punkt wäre ebenfalls zu wenig gewesen.

Angespannt ist die Lage beim kommenden Gegner, dem siebenmaligen Champions-League-Sieger Real Madrid. Seinen Rücktritt schloss Trainer Zinedine Zidane aber für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens schon einmal aus. "Ich werde nicht zurücktreten, ganz und gar nicht. Wir werden weitermachen", sagte der Franzose laut der Club-Webseite während der Pressekonferenz nach der Partie in der Ukraine. "Es ist eine Pechsträhne, und es ist wahr, dass unsere Ergebnisse nicht gut sind. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten und an das glauben, was wir tun."

Sollte sich das erstmalige Out in der Gruppenphase für Real tatsächlich verwirklichen, würde Clubchef Florentino Perez Zidane die Entscheidung ohnehin abnehmen. Das berichteten zumindest spanische Sportmedien am Mittwoch. "Zidane ist ernsthaft in Gefahr", beschrieb "El Mundo" das große Zittern in der Hauptstadt.

Bereits fix im Achtelfinale sind in der Beletage des europäischen Clubfußballs Liverpool und ManCity. Der Sieger von 2019 schaffte das im Pool D durch einen 1:0-Erfolg gegen Ajax Amsterdam. Manchester und der FC Porto trennten sich in der Gruppe C torlos, womit die Engländer und die Portugiesen durch sind.

