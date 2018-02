Red-Bull-Gastspiel bei Real Sociedad als Premiere

Wenn Red Bull Salzburg am Donnerstag in der Europa League bei Real Socieded gastiert, handelt es sich um eine Premiere. Noch nie trafen die Basken in einem offiziellen Bewerbsspiel auf ein österreichisches Team. In der Frühzeit des Fußballs wurden freilich mehrere - mitunter heftig diskutierte - Freundschaftsspiele ausgetragen. Jahrzehnte später gab es auch personelle Österreich-Bezüge.

SN/APA (Krug)/KRUGFOTO Spiele gegen spanische Vertreter haben eine lange Tradition