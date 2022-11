Matthias Jaissle und das San Siro: Eine besondere Beziehung

Warum es den Trainer von Red Bull Salzburg freut, dass er im Champions-League-Showdown gegen den AC Milan ein "Gratisticket" für den Eintritt ins San Siro hat.

Der Countdown läuft, die Nervosität steigt: Red Bull Salzburg spielt am Mittwoch ab 21 Uhr im altehrwürdigen San Siro gegen den italienischen Meister AC Milan um den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League. Nur mit einem Sieg in der Fußball- und Modemetropole kommen die Bullen weiter. Eine Ausgangslage, die bei Trainer Matthias Jaissle für einen erhöhten Puls sorgt.

Jaissle freut sich auf das Duell

Zum ersten Mal betrat der 34-jährige Deutsche am Dienstagabend beim Abschlusstraining von Red Bull Salzburg das Stadion, und das mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Denn: Jaissle und das San Siro verbindet eine lange Geschichte. "Als Kind habe ich die großen Erfolge des AC Milan natürlich mitverfolgt, als Jugendlicher war ich selbst einmal in Mailand, besuchte auch das San Siro, konnte aber leider nicht hinein", erzählte Jaissle. "Umso mehr freut es mich, dass ich am Mittwoch nun ein Gratisticket habe." Es sei eine coole Geschichte, mit Salzburg in dem italienischen Fußballtempel zu spielen. "Das Stadion ist sehr beeindruckend, sehr imposant. Als wir vor dem Abschlusstraining hier um die Ecke gebogen sind, haben wir schon große Augen gemacht", sagte der Bullen-Trainer. Vor Ehrfurcht erstarren wird freilich dennoch niemand. "Die Vorfreude überwiegt definitiv", meinte Jaissle.

"Rekorde sind ja dazu da, gebrochen zu werden"

Am Mittwoch wird das Stadion laut Milan-Angaben mit mehr als 70.000 Zuschauern nahezu ausverkauft sein. Es wartet also ein Hexenkessel auf die Salzburger, die in Mailand unbedingt einen Sieg benötigen, auswärts allerdings bereits sechs Europacup-Partien sieglos sind. In der Champions-League-Gruppenphase hat man unter Jaissle in der Fremde überhaupt noch nicht voll gepunktet. Der jüngste Europacup-Auswärtssieg: ein 2:1 bei Bröndby im Play-off um den Champions-League-Einzug im August 2021. Jaissle hofft, "dass wir auch da mal so eine negative Tendenz brechen. Rekorde sind ja dazu da, gebrochen zu werden, auch negative. Hauen wir einen raus, vielleicht reicht es zu drei Punkten!"

Ausgangslage für Red Bull Salzburg nicht ungefährlich

Doch Vorsicht: Die Ausgangslage ist für den österreichischen Abomeister nicht ganz ungefährlich. Die Bullen könnten mit einer Niederlage sogar noch auf Rang vier in Gruppe E zurückrutschen und damit aus dem Europacup ausscheiden. Dies wäre allerdings nur dann der Fall, wenn Dinamo Zagreb im Parallelspiel bei Gruppensieger Chelsea gewinnt. In dem Wissen um eine Führung der Londoner könnten die Salzburger gegen Milan vielleicht mehr Risiko nehmen. "Ich hoffe, dass die Funkverbindung gut funktioniert in San Siro", sagte Jaissle. Er werde über den Spielstand zwischen Chelsea und Zagreb definitiv informiert sein.