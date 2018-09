Red Bull gegen Red Bull - Brisanz im Fußball-Europacup

Die Europacup-Saison 2018/2019 bringt zwei schon im Vorfeld umstrittene Begegnungen: Österreichs Meister Red Bull Salzburg trifft in der Gruppe B der Europa League auf den deutschen Red-Bull-Spitzenclub Rasenballsport Leipzig

Die Clubs treffen in dieser Phase des Europacup-Bewerbes erstmals am Donnerstag, 20. September (21 Uhr), in Leipzig aufeinander. Salzburg empfängt die Sachsen dann am 5. Spieltag am 29. November (18:55 Uhr).

Offiziell dürfen die Salzburger, bei denen Red Bull der Hauptsponsor ist, international nur als FC Salzburg auftreten, der Namenszug Red Bull ist verboten. In Leipzig, wo die Red Bull GmbH 99-prozentiger Gesellschafter ist, stehen die Initialen offiziell für RasenBallsport.