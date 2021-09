Red-Bull-Prototyp Nicolas Seiwald: "Das war immer mein Traum"

Vom Akademieschüler zum "Passroboter": Nicolas Seiwald hat bei Red Bull Salzburg einen steilen Aufstieg hingelegt.

Von den vielen Shootingstars im Team von Red Bull Salzburg leuchtet sein Stern mitunter am hellsten. Dass Nicolas Seiwald, 20 Jahre jung, in Kuchl geboren und seit der U9 ein Roter Bulle, in dieser Saison zum unverzichtbaren Stammspieler aufsteigen würde, überrascht nicht nur viele Experten, sondern auch Seiwald selbst. Die SN baten den Mittelfeldspieler zum Interview, zu dem er mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift Herkules erschien. Was bestimmt nicht als stille Botschaft gemeint war, passt dennoch zu dem ...