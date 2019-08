Red-Bull-Reservisten Mensah und Diarra werden verliehen

Kurz vor Transferschluss hat Fußballmeister Red Bull Salzburg noch zwei Spieler verliehen. Mittelfeldspieler Youba Diarra wechselt in die zweite deutsche Liga zum FC St. Pauli, Verteidiger Gideon Mensah heuert bei Zulte Waregem an.

Der 21-jährige Malier Diarra war bereits in der Vorsaison leihweise bei Bundesliga-Konkurrent Hartberg engagiert gewesen. Nach der Vorbereitung in Salzburg zeichnete sich ab, dass im großen Kader wenig Einsatzzeit für ihn herausschauen wird. Er wurde für den Rest der laufenden Saison an St. Pauli (2. Liga in Deutschland) verliehen.



Zugleich wurde Diarras Vertrag bis 31. Mai 2024 verlängert. Sportdirektor Christoph Freund sagt: "Youba ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und nach seiner Knieverletzung wieder voll fit. In den kommenden Monaten ist es wichtig, dass er zu möglichst viel Spielzeit auf einem hohen Level kommt, und wir sind uns sicher, dass dies beim FC St. Pauli der Fall sein wird. Wir planen mit Youba als wichtigen Spieler für die Zukunft, darum freuen wir uns sehr, den Vertrag mit ihm langfristig verlängert zu haben."



Beendet wurden die Spekulationen um Gideon Mensah. Der 21-jährige Außenverteidiger spielt den Rest der Saison für SV Zulte Waregem in der höchsten belgischen Liga. Er war auch für eine Leihe zu Sturm Graz (wie schon in der Vorsaison) oder zu Celtic Glasgow im Gespräch gewesen.

Quelle: SN