30.000 Zuschauer: Liverpool verzückt Salzburgs Fußballfans

Bereits zum dritten Mal in drei Jahren gastiert die Startruppe von Trainer Jürgen Klopp bei Red Bull Salzburg. Obwohl es sich dabei "nur" um ein Testspiel handelt, ist das Interesse enorm.

Zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Liverpool hat sich in der jüngeren Vergangenheit eine besondere Liaison ergeben. Jürgen Klopp, charismatischer Startrainer der "Reds", schätzt Salzburg als Trainingsdestination und den österreichischen Abomeister als Testspielgegner. Darüber hinaus hat er sich auf dem Transfermarkt schon mehrmals an Profis bedient, die bei Red Bull ausgebildet wurden. Siehe Naby Keïta, Sadio Mané (nun Bayern München) oder Takumi Minamino (nun AS Monaco).

Bereits zum dritten Mal absolviert Liverpool sein Sommer-Trainingslager derzeit im Salzburger ...