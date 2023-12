Red Bull Salzburg muss um Alexander Schlager bangen: Wechselt der Salzburger in eine europäische Topliga

Salzburg-Torhüter Alexander Schlager weiß, dass noch zwei harte Spiele auf die Bullen warten.

Am vergangenen Mittwoch durften sich die Fußballprofis von Red Bull Salzburg nach dem 0:0 in der Champions League bei Real Sociedad dafür loben und feiern lassen, dass sie mit viel Moral, Einsatzwillen und Kampfkraft eine starke Leistung in der Defensive gezeigt hatten. Am Samstag gegen den Wolfsberger AC im letzten Liga-Heimspiel des Jahres wird vom Meister aber auch verlangt, dass er spielerische Akzente setzen kann.

Dominant aufzutreten fiel den Bullen in den vergangenen Wochen nicht einfach. Wie gegen Real Sociedad musste Torhüter Alexander Schlager auch in der Bundesliga überzeugende Leistungen zeigen, um den Serienmeister im Spiel zu halten. Schlager agierte beim 0:0 gegen die Wiener Austria überragend und bewahrte seine Mannschaft gegen Hartberg mit einer starken Parade vor dem 0:2.

Österreicher Nationaltorhüter spielt in der Form seines Lebens. Das bestätigte der Salzburger auch mit einer Topleistung gegen den spanischen Spitzenclub aus San Sebastián. Mit der Schlager auch unter die besten fünf in der Rangliste der Champions-League-Torhüter aufrückte. Mit 81,5 Prozent abgewehrter Schüsse. Vor dem Bullen-Schlussmann liegen nur Yann Sommer (Inter Mailand/88,9%), Nick Pope (Newcastle/83,3%), Gregor Kobel (Dortmund/82,4%) und Marc-André ter Stegen (Barcelona/81,8%). Wenn Schlager in Salzburg weiter solche überzeugenden Leistungen abrufen kann wie in den vergangenen Monaten, dann könnte sich für den 27-Jährigen auch noch der Traum von einem Wechsel in eine der europäischen Topligen erfüllen. An Interessenten mangelt es sicher nicht.

Und wie sieht Schlager seine aktuelle Situation? "Ich fühle mich wohl am Platz. Man sieht generell, dass ich mich wohlfühle in der Situation, in der ich mich befinde, und ich bin fit. Das ist für mich das Wichtigste. Alles andere passiert im Hintergrund. Ich arbeite weiter, gebe Gas und dann schauen wir, was noch alles daherkommt. Ich sehe das alles relativ entspannt."

Hoch konzentriert wird Schlager aber am Samstag gegen Wolfsberg in das Spiel gehen. Denn im Kampf um die Tabellenspitze braucht Salzburg in den letzten beiden Runden - am 9. Dezember gastieren die Salzburger dann bei Rapid - noch Punkte. "Jetzt sind wir auf zwei harte Fights in der Liga eingestellt, das ist unser tägliches Brot. Wir wollen auch in der Liga endlich dahin kommen, dass wir die Mannschaften dominieren und unsere Art und Weise zu spielen von der ersten Minute an auf den Platz bringen. Deswegen liegt jetzt unser ganzer Fokus auf den Partien gegen Wolfsberg und Rapid. Wir freuen uns natürlich auch auf das Spiel gegen Benfica Lissabon zum Abschluss der Champions League. Es ist für uns ein Finale zu Hause. Von dem her kann man sich nicht viel Besseres vorstellen", betonte Schlager.