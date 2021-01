Red Bull Salzburg als optimales Trainer-Sprungbrett: Lothar Matthäus rät Gladbach zu Jesse Marsch oder Adi Hütter

Der Weltmeister von 1990, Lothar Matthäus, machte sich seine Gedanken über das Jahr 2021. Dabei spielen zwei Ex-Salzburg-Trainer eine Hauptrolle.

Gleich drei ehemalige und der aktuelle Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg sind in Deutschland groß im Gespräch. Das liegt vor allem an Lothar Matthäus, der zu Beginn der Red-Bull-Ära in Salzburg als damaliger Co-Trainer 2006 einen Glamourfaktor mitbrachte. Seit dieser Zeit verfolgt der Weltmeister von 1990 die Bullen und auch die Entwicklung ihrer Trainer.

Als Sky-Experte und mit seinen Kolumnen in den Massenblättern "Bild" oder "SportBild" ist der ehemalige Weltklassespieler omnipräsent. In diesen gab er auch einen ...