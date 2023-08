Red Bull Salzburg atmet auf: Der Topstürmer greift wieder an

Red Bull Salzburg bekommt im Angriff durch einen "Neuzugang" zusätzliche Qualität. Fernando fühlt sich für Einsatz bereit.

Auch der kroatische Nationalspieler Luka Sučić, der aber noch individuell trainierte, und Topangreifer Fernando haben am Dienstag die erste Übungseinheit bei Fußballmeister Red Bull Salzburg unter dem neuen Trainer Gerhard Struber absolviert. Nach ihren Verletzungen wird es aber noch einige Zeit dauern, ehe sie in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen können. Beim pfeilschnellen Fernando, der schon ins Mannschaftstraining integriert ist, scheint ein Kurzeinsatz am 9. August im Test gegen den Finalisten der Champions League 2023, Inter Mailand, in der Red-Bull-Arena möglich. Der Brasilianer, der für die Bullen in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur neun Bundesligaspiele bestreiten konnte, ist zuversichtlich, dass es mit einem Einsatz klappen könnte. Noch fehlt aber das Ja der medizinischen Abteilung. Sollte Fernando eingesetzt werden können, würde das Struber freuen, denn in seinen wenigen Einsätzen für den Serienmeister bisher hat der 24-Jährige bewiesen, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Zehn Torbeteiligungen mit sechs Treffern und vier Torvorlagen in den neun Bundesligapartien sind ein überaus überzeugender Qualitätsbeweis.

Aber auch ohne Fernando verfügt der Serienmeister in dieser Saison über hohe Qualität im Angriff. Karim Konaté und Neuerwerbung Petar Ratkov zeigten am vergangenen Samstag zum Saisonstart in der Liga beim Sieg in Altach, dass sie in der Lage sind, die Abgänge der drei Angreifer Benjamin Šeško,Noah Okafor und Junior Adamu gleichwertig wettzumachen. Den Führungstreffer von Ratkov hatte Konaté ideal vorbereitet. Dazu gab Ratkov sechs Torschüsse ab, Bestwert in diesem Spiel. Insgesamt 21 Torschüsse der Salzburger beweisen, dass der Meister schon gut in Schuss ist.

Von einer Verunsicherung nach den Misstönen um den unschönen Abgang von Trainer Matthias Jaissle einen Tag vor dem Spiel in Altach war nichts zu spüren. Seit Montag hat Salzburg auch einen neuen Cheftrainer und damit läuft beim Meister auch alles wieder in geordneten Bahnen. Dass die Bullen Struber holten, war für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick keine Überraschung: "Es ist nach dem zu diesem Zeitpunkt überraschenden Weggang von Matthias Jaissle nicht überraschend, dass sie versuchen, mit jemandem nachzubesetzen, der weiß, wofür Salzburg steht. Das war eine naheliegende Lösung. Und eine Lösung, die für beide Seiten Sinn macht."