Red Bull Salzburg atmet auf: Die Dopingsünder kehren zurück

Am Montag haben Mo Camara und Sékou Koïta wieder das Training bei Fußballmeister Red Bull Salzburg aufnehmen dürfen. Drei Viertel ihrer Dopingsperre sind nun abgelaufen.

Die Wiedersehensfreude war groß, als Mo Camara und Sékou Koïta am Montag in das Trainingsprogramm bei Fußballmeister Red Bull Salzburg einsteigen konnten. Bevor es auf den Rasen zur ersten Übungseinheit vor dem Rückspiel gegen den Wolfsberger AC am Mittwoch in der Red-Bull-Arena ging, sprachen die beiden Nationalspieler aus Mali noch einige Worte vor versammelter Mannschaft. Der Bullen-Kader um Trainer Jesse Marsch und die beiden Co-Trainer René Aufhauser und Franky Schiemer zeigte sich gerührt und spendete danach spontan viel Beifall.

