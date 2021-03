Red Bull Salzburg auf Trainersuche? Aussagen von Marsch deuten auf Abschied hin

Vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen den LASK steht der Trainer der Bullen, Jesse Marsch, erneut im Mittelpunkt von Wechselgerüchten.

Zwei Tage vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim LASK stellte der Trainer von Tabellenführer Red Bull Salzburg wieder einmal etwas klar. "Meine Arbeit hier in Salzburg ist noch nicht fertig. Ich habe auch noch ein Jahr Vertrag", betonte Jesse Marsch wie schon immer in den vergangenen Wochen, wenn er auf einen möglichen Wechsel nach Ende der Saison angesprochen wurde, gebetsmühlenartig. "Meine Familie und ich fühlen uns wohl. Es passt alles, die Arbeit beim Club, das Verhältnis zu ...