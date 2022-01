Red Bull Salzburg bastelt am Supersturm

Red Bull Salzburg spielte sich beim 3:0 im Test gegen Lafnitz viele Torchancen heraus. Das lag auch daran, dass das neu gebildete Offensivtrio des Meisters viel Spielfreude zeigte.

42 Tore hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in den bisherigen 18 Runden der Bundesliga geschossen. Davon gingen 14 Treffer auf das Konto von Karim Adeyemi, drei Mal war Benjamin Šeško erfolgreich und Noah Okafor trug sich sechs Mal in die Schützenliste ein. Mehr als die Hälfte der Bullen-Tore ging auf das Konto der drei Angreifer, die allerdings nie gemeinsam in der Startelf standen. Vor dem Saisonbeginn 2022 bastelt Trainer Matthias Jaissle jetzt am Supersturm.

Am 6. Februar beginnt für die Bullen mit dem Heimspiel im Viertelfinale des ÖFB-Cups gegen den LASK die Frühjahrssaison 2022. Daher verzichtete Jaissle am Samstag im letzten Testspiel vor dem Ernstfall gegen den Zweitligisten Lafnitz auch auf Experimente. Der Deutsche schickte zum Großteil jene Elf auf den Platz, die auch gegen die Oberösterreicher beginnen soll. Nur Mohamed Camara, der nach dem Afrika-Cup in dieser Woche wieder in das Training bei den Bullen einsteigt, wird Mamady Diambou im zentralen Mittelfeld ersetzen.

Konkrete Formen nimmt zum Saisonstart auch Salzburgs Supersturm an. Adeyemi hat seinen Stammplatz ohnehin sicher. Und auch Okafor spielte sich mit starken Leistungen gegen Ende der vergangenen Herbstsaison in die Elf. Als großer Gewinner der Vorbereitungszeit führt auch an einer Nominierung von Šeško kein Weg vorbei. Der slowenische Youngster traf in jedem der vier Testspiele und überzeugte als Knipser vor dem Tor. Da Brenden Aaronson erst zwei Tage vor der Partie gegen den LASK nach drei Spielen mit dem US-Team in der WM-Qualifikation nach Salzburg zurückkehrt, hat Okafor beste Chancen, dessen Position hinter den Spitzen zu übernehmen. Jedenfalls wartet viel Arbeit auf die LASK-Defensive, denn beim 3:0 gegen Lafnitz zeigten Salzburgs Angreifer, dass sie auch als Trio bestens harmonieren können.

Jaissle sah eine Woche vor dem Saisonstart eine gute Leistung seiner Mannschaft. "Es war viel von dem zu erkennen, was wir uns vorgenommen hatten. Letztlich müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass dieses Spiel nicht deutlicher zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Die Jungs haben es nach einer harten Vorbereitung aber gut gemacht. Jetzt können sie sich ein bisschen erholen und dann geht es mit vollem Fokus gegen den LASK."

Rasmus Kristensen hat vor dem ersten Saisonhöhepunkt im Cup gegen den LASK ebenfalls ein gutes Gefühl. "Wir hatten eine gute Vorbereitung und auch eine gute Generalprobe vor dem Cup-Duell. Wir haben dem Gegner heute nicht viele Chancen gelassen. Jetzt haben wir intensive Trainingswochen hinter uns und gehen mit einem guten Gefühl in die Pflichtspiele."

RB Salzburg - Lafnitz 3:0 (2:0).

Tore: Šeško (9.), Solet (44.), Piątkowski (90.). Köhn; Kristensen, Solet (72. Piątkowski), Wöber, Ulmer (72. Guindo); Diambou (46. Tijani); Capaldo (72. Sučić), Okafor, Bernede (72. Kjaergaard); Šeško

(72. Adamu), Adeyemi.