Red Bull Salzburg beginnt wieder bei Null

Wieder steht Red Bull Salzburg mit leeren Händen da. Wieder zeigten sich die Salzburger nicht reif für die Königsklasse.

Auch im elften Anlauf gelang es Österreichs Serienmeister nicht, die Gruppenphase der Champions League zu erreichen. Dass sich die Bullen erneut für die Europa League qualifiziert haben, ist nur ein schwacher Trost. Die große Fußball-Euphorie im Land, für die das Team von Trainer Marco Rose in der vergangenen Saison mit dem Einzug in das Semifinale des zweitwichtigsten europäischen Fußball-Bewerbes verantwortlich zeigte, ist vorerst einmal wieder vorbei - statt Glamour der Champions League hat der Alltag die Bullen wieder. Statt einer drei Mal ausverkauften Red-Bull-Arena werden die Gruppenspiele in der Europa League mehr oder weniger wieder vor einer Geisterkulisse stattfinden.

Trainer Marco Rose wird viel Aufbauarbeit leisten müssen, um das erneute Scheitern aus den Köpfen zu bringen. Im internationalen Geschäft beginnen die Salzburger wieder bei Null. Denn in der Europa League wird Österreichs Meister erst wieder Fußball-Begeisterung erzeugen können, wenn man ins Achtelfinale vordringt. Aber die Bullen haben schon gezeigt, dass ihnen das zuzutrauen ist.