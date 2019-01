Red Bull Salzburg behält die Ruhe und plant im Trainingscamp bereits für die Zukunft

Der Sportdirektor von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Christoph Freund, erklärte: "Es ist auch mein Job, den Club mittel- und langfristig wieder gut aufzustellen."

Auch im 40. Saisonspiel blieb Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ungeschlagen. Im ersten Test im Trainingscamp in Lagos (Portugal) siegten die Bullen am Sonntag gegen Slavia Prag mit XXX. Wichtiger als der Erfolg gegen tschechischen Sechzehntelfinalisten der Europa League ist aber, dass sich die Truppe von Trainer Marco Rose in Portugal pudelwohl fühlt und auch in den Trainingseinheiten richtig Gas gibt. Kapitän und Routinier Andreas Ulmer übernimmt, wie nicht anders zu erwarten, dabei eine Führungsrolle. "Die Platzverhältnisse sind ordentlich, angenehme Temperaturen und dazu absolvieren wir scharfe Trainingseinheiten. Alles genau so, wie ich es gern mag", betonte der 33-Jährige.