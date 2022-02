Red Bull Salzburg benachteiligt: Bayern lässt 15.000 Fans ins Stadion

Der dänische Nationalspieler von Red Bull Salzburg, Rasmus Kristensen, zeigt, dass man auch als Rechtsverteidiger Spiele entscheiden kann. Im Rückspiel des Achtelfinales gegen Bayern München müssen die Bullen jetzt vor einer relativ großen Fan-Kulisse antreten.

Bei der Fußball-EM 1992 machte Dänemark dem Schlachtruf "We are red, we are white, we are Danish Dynamite" alle Ehre und stellte die Fußballwelt mit dem Titelgewinn auf den Kopf. Die Dänen überzeugten damals vor allem durch ihre Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und Mentalität. Zusammen, als Einheit, waren die Dänen das beste Team. Ähnlich wie die Dänen bei ihrem sensationellen Erfolg agiert auch Salzburgs Däne Rasmus Kristensen.

Gleich zum Saisonstart am Sonntag beim 3:1-Sieg im Viertelfinale des ÖFB-Cups gegen den ...