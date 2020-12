Red Bull Salzburg benötigt Siege für den Weihnachtsfrieden

Vor der Winterpause stehen für Salzburg drei richtungsweisende Spiele bevor. Am Sonntag will man die Tabellenführung wiedererobern.

Der Trainer von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, hatte vor dem internationalen Saisonhöhepunkt in der Champions League gegen Atlético Madrid am vergangenen Mittwoch vielsagend erklärt: "Unser Ziel war es, die Mannschaft für die vier wichtigsten Spiele im Herbst 2020 frisch zu halten." Den Auftakt konnten die Bullen beim 0:2 gegen die Spanier nicht erfolgreich gestalten. Und jetzt geht es national darum, mit Erfolgen in der Liga und im Cup den Weihnachtsfrieden zu sichern und nicht in eine Winterdepression ...