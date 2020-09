Red Bull Salzburg bestätigt Leihe von Mensah nach Portugal

Linksverteidiger Gideon Mensah spielt in der neuen Fußballsaison bei Vitoria Guimaraes.

Wie die "Salzburger Nachrichten" schon vor einigen Tagen berichtet haben, wird der 22-jährige Ghanaer nach seinen Leihen zu Sturm Graz und Zulte Waregem erneut leihweise abgegeben. Der Außenverteidiger, der langfristig als Nachfolger von Kapitän Andreas Ulmer fungieren soll, wird ab sofort Spielpraxis beim Siebenten der abgelaufenen Saison in Portugal sammeln.

Der 22-jährige Ghanaer gehörte 2017 dem Salzburger Siegerteam in der UEFA Youth League an. Mensah steht seit 2016 in Salzburg unter Vertrag, hat aber nach 47 Einsätzen beim Farmteam FC Liefering bislang keine Chance auf Pflichtspieleinsätze bei den Bullen-Profis erhalten. Einen bemerkenswerten Auftritt hatte Mensah im Testspiel gegen Real Madrid im vorigen Sommer. Danach soll sogar der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Zuletzt stand Mensah bei diversen Clubs in Belgien und Portugal auf der Wunschliste.

Der Serienmeister hat neben Mensah mit Peter Pokorny (St. Pölten), Samuel Tetteh (Red Bull New York), Kilian Ludewig (Barnsley), Darko Todorovic (Split), Jasper van der Werff (FC Basel), Samson Tijani (Hartberg), Luis Phelipe (RB Bragantino) und Philipp Köhn (FC Wil) eine Reihe von weiteren verliehenen Spielern unter Vertrag. Zuletzt war mit Smail Prevljak (zu Eupen/BEL) ein vormaliger Leihspieler fix verkauft worden.

