Red Bull Salzburg bleibt hart: Keine Freigabe für die Toptalente

Der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, verlängerte mit Maximilian Wöber und beendet Spekulationen um die Youngsters.

Mit Torjäger Karim Adeyemi an Borussia Dortmund und Offensivspieler Brenden Aaronson, der zu Leeds wechselt, hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, der den Vertrag mit Abwehrchef Maximilian Wöber bis 2025 verlängerte, zwei Stammspieler der vergangenen Saison verloren. Die Transfers spülten an die 60 Millionen Euro in die Clubkasse. Vor der Transferpolitik von Bullen-Sportdirektor Christoph Freund muss man Hochachtung haben. Die Salzburger erwirtschaften Summen, mit denen sonst nur Spitzenclubs in den europäischen Topligen für Aufsehen sorgen können. Wie weit geht der ...