Red Bull Salzburg bleibt hart: Welcher Starprofi nicht wechseln kann

Noch ist die Fußball-Transferzeit nicht beendet. Für Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bedeutet das noch einige Arbeit. Einige Profis der Bullen wecken das Interesse für einen Transfer.

Bis zu seinem Amtsantritt als Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am 1. September hat Christoph Freund bei Red Bull Salzburg die Zügel noch fest in der Hand. Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen die WSG Tirol erklärte Freund, dass Innenverteidiger Oumar Solet weiter für die Bullen spielen wird. Der Franzose, der gegen die Tiroler mit einem sehenswerten Pass mit dem Außenrist das 2:0 mustergültig vorbereitet hatte, soll auf der Wunschliste von Borussia Dortmund und Leverkusen stehen. "Das ist kein Thema, es gibt keine Anfrage und wir möchten ihn unbedingt halten", betonte Freund, der auch richtig Spaß am Spiel der Bullen hatte: "Ich habe sehr viel Spielfreude und Energie in der Elf gesehen."

Aber Salzburg zündete das Fußballfeuerwerk erst dann, als die Tiroler nach dem 0:1, das nach einer Standardsituation fiel, die Abwehr entblößen mussten. "Wir hätten das Spiel für uns ein bisschen simpler gestalten können, indem wir mehr über die Außenbahnen agiert hätten", betonte auch Trainer Gerhard Struber, der aber letztendlich mit seinem Debüt als Bullen-Trainer zufrieden sein konnte. Erfolgreich abhaken konnte auch Neuerwerbung Mads Bidstrup sein Startelfdebüt für die Salzburger im defensiven Mittelfeld. "Mads ist ein Pendler zwischen der Sechser- und Achter-Position, hat ein sehr geschmeidiges Auge und kann sehr dynamisch aus der Acht kommen", sagte Struber über den 22-jährigen zweikampf- und laufstarken Dänen, der sich auch schon auf den Test am Mittwoch gegen Inter Mailand freut. "Da kann ich alle meine Jungs marschieren lassen", meinte Struber.